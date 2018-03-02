Serie A’da şampiyonluk mücadelesi veren Napoli’nin yıldızı Dries Mertens, dondurucu soğukta kalan evsiz insanlara yiyecek yardımı yapmak için sokağa çıktı. 30 yaşındaki Belçikalı golcü, daha önce de hasta çocukların ziyaretine giderek onlara küçük hediyelerle moral vermesiyle gündeme gelmişti.

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