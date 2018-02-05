Üsküdar Ali Fuat Başgil Ortaokulu’nda Fen Bilgisi öğretmeni Mehmet Aslan, 2 Aralık 2014 günü derste ‘su ile yanma reaksiyonu’ deneyini yapmak istedi.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; 11 yaşındaki öğrencisi Mert Öztoprak’ı kendisine yardımcı olması amacıyla da yanına çağırdı. Ancak amonyum nitrat, amonyum klorür ve çinko tozu karışımı birden patlayınca Mert’in yüzünde ve kafasında yanmalar meydana geldi, küçük çocuk sağ gözünde görme kaybı yaşarken sol gözünü ise tamamen kaybetti. Hakkında “taksirle yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen, 3 bin 600 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ceza davasının ardından Mert’in ailesi, Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine de 472 bin liralık tazminat davası açtı. Mahkeme, maddi ve manevi toplamda 726 bin 350 lira tazminat ödenmesine hükmetti.

‘İCRA TAKİBİ BAŞLATTIK’

Geçen yıl kasım ayında tazminat davasının kabulüne karar verildiğini söyleyen ailenin avukatı Aynur Tanay Kanat, “Tazminat bugün itibarıyla yasal faiziyle beraber 850 bin lirayı aştı. Bunun üzerine icra takibi başlattık. İlgili yasalarca idarenin gecikmeksizin tazminatı ödemesi gerekir. Daha fazla mağduriyet yaşanmasın” diye konuştu. Anne Ayşe Öztoprak ise, “18 ameliyat geçirdi çocuğum. Hâlâ ıstırabı devam ediyor. Geleceği karardı. Çocuğum ehliyet alamaz, araç kullanamaz. En büyük hayali asker olmaktı. Hayalleri bitti” dedi.

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