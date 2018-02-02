Survivor 2018 All Star yarışmacıları arasında yer alan Merve Aydın, izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yarışmacı hakkında detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, internette "Merve Aydın kimdir?" ve "Merve Aydın kaç yaşında?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte detaylar.
MERVE AYDIN KİMDİR?
Merve Aydın, 17 Mart 1990 (28 yaşında) tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. 2008 yılındaki Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda ve 2011 yılındaki Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda gümüş madalya kazanan Merve Aydın, ayrıca yine 2011 yılında Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 bayrak yarışında gümüş madalya kazanmıştır.
Avrupa 23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'ndaki performansı ile Dünya - Olimpiyat B barajını geçmiştir.
2012 yılındaki Londra Yaz Olimpiyatları'nda kadınlar 800 metre seçmelerinde yarışan Merve Aydın, yarış esnasında sakatlanmış ve 3:24.35'lik derecesiyle serisini sonuncu sırada tamamlamıştır.
12 Haziran 2012 tarihinde Beyaz Rusya'da Olimpiyat seçmeleri kapsamındaki yarışta yaptığı 2:00.23'lük derecesiyle de 800 metre Türkiye rekoru sahibidir.
Merve Aydın, atletizm dışı hayatında da 2013 yılında Kanal D'de yayınlanan "Bana Her Şey Yakışır" adlı programa katılmıştır. Ayrıca 2014 yılının Mart ayından itibaren Star TV'de yayınlanan Survivor yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır ve adada 111 gün kaldıktan sonra, üçüncü olmuştur.
22 Şubat 2015 tarihinde tv8'de ekrana gelen Survivor Türkiye'deki eski yarışmacıların yer aldığı Survivor All Star yarışmasında finale kalmayı başarmıştır. 3 Temmuz 2015 tarihinde yapılan finalde ise halk oylaması sonucunda ikinci olmuştur.
SURVIVOR 2018 ÜNLÜLER KADROSU
10 Şubat'ta başlayacak Survivor 2018 All Star ünlüler kadrosunda; Hilmi Cem İntepe,Merve Aydın,Murat Ceylan,Sahra Işık,Nihat Doğan,Damla Can,Turabi Çamkıran,Sema Aydemir,Adem Kılıççı,Nagihan Karadere,Hakan Hatipoğlu ve Ümit Karan yer alacak.
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