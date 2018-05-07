Survivor 2018 yarışması tüm heyecanı ile devam ediyor. Ünlüler takımında şampiyonluk için mücadele veren Merve Aydın kimdir, kaç yaşındadır? Survivor Merve Aydın nerelidir? İşte Merve Aydın'ın hayat hikayesi...

MERVE AYDIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Aydın, 17 Mart 1990 (28 yaşında) tarihinde Bakırköy'de dünyaya geldi. 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Daha sonra 2011 yılında yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda ve Dünya Üniversitesi Yaz Oyunları'nda 4*400 bayrak yarışında gümüş madalya kazandı. 2012 yılında Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda 800 metre seçmelerinde 2. seride yarıştı. Fakat burada yaşadığı talihsizlik sonucu sakatlandı ve seriyi sonuncu bitirdi. Sakatlığına rağmen ağlayarak yarışa devam etti.

2014 yılında düzenlenen Survivor'da ünlüler takımında yarışan Aydın, yarışmadan 3. olarak ayrıldı. Survivor 2015 All Star'da yarıştı ve burada finale kalarak ikinci oldu.

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