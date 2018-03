Survivor 2018 ile 3. kez Survivor macerası yaşayacak olan Merve Aydın, bu sene de yine Survivor All Star takımı içerisinde yarışıyor. Survivor yarışmalarında gösterdiği performas ve hırsıyla izleyenlerin beğenisi kazanan Survivor Merve Aydın, son 2015 yılında katıldığı Survivor All Star şampiyonluğunu finalde kaçırarak ikinci olmuştu. 2014 ve 2015 Survivor yarışlarının ardında tekrar katılan Survivor All Star takımından Merve Aydın bu sefer şampiyonluk için her zamankinden daha fazla savaşıyor.

MERVE AYDIN KİMDİR?

Merve Aydın, Survivor 2018’de All Starlar kadrosunda yer alan isimlerden birisi. Yarışmayı takip eden seyirciler daha önce de Survivor’da yarışan Merve Aydın’ını iyi tanıyor. Peki, Merve Aydın kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor 2018 Merve Aydın’ın hayat hikayesi...

Merve Aydın, 17 Mart 1990 tarihinde Bakırköy'de dünyaya geldi. 2008 yılında Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Daha sonra 2011 yılında yapılan Avrupa 23 yaş altı Atletizm Şampiyonası'nda 800 metre koşuda ve Dünya Üniversitesi Yaz Oyunları'nda 4*400 bayrak yarışında gümüş madalya kazandı. 2012 yılında Londra'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nda 800 metre seçmelerinde 2. seride yarıştı. Fakat burada yaşadığı talihsizlik sonucu sakatlandı ve seriyi sonuncu bitirdi. Sakatlığına rağmen ağlayarak yarışa devam etti.

2015 yılında Survivor All Star adı ile düzenlenen Survivor’a katılan başarılı sporcu, daha başarılı performanslar gösterdiği programda Survivor finalisti olmayı başardı. Fakat ikili finalde SMS oylarıyla belirlenen finalde Turabi’nin gerisinde kalarak Survivor All Star’ı ikinci olarak tamamlamıştır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER