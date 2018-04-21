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Kısa bir süre önce Boluğur'un adı İzmirli işadamı Emir Aydemir'le anılmıştı. Merve Boluğur, o iddiaları sosyal medya hesabından, "Arkadaşlar yalan yanlış haberler dolaşıyor. Ben de sizlerden duyuyorum. Hayatımda biri olsa zaten herkes bunu bilir" mesajıyla yalanlamıştı.