Sözcü'nün haberine göre, önceki gece arkadaş grubuyla eğlenmeye çıkan oyuncu, “Yeni projelerle ilgileniyorum. Eylül ayında bomba gibi geliyorum” diyerek Dalkılıç'ı unuttuğunu ima etti.

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