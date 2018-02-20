Popçu Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği Eylül 2017'de sona eren oyuncu Merve Boluğur’un gönlünü işadamı Emir Aydemir'e kaptırdığı iddia edilmişti.

Boşandıktan sonra Etiler'de bir apartman dairesine taşınan Merve Boluğur'un, yeni sevgilisi Emir Aydemir'e komşu olduğu ve aynı binada oturan ikilinin bu sayede tanıştıkları konuşulmuştu.



Boluğur, geçtiğimiz günlerde Emir Aydemir'in İstinye'deki evinde organize ettiği yemeğe de katıldı.

Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri "Love it" notu ile paylaşmış yeni aşkın sinyallerini vermişti.



Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddiasını yalanladı.

Boluğur, Instagram'da yayınladığı kareye, "Arkadaşlar yalan yanlış haberler dolaşıyor. Ben de sizlerden duyuyorum. Hayatımda biri olsa zaten herkes bunu bilir" notunu düştü.

İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı: