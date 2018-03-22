Oyuncu Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç ile boşandıktan sonra başka biri oldu. Merve Boluğur boşanma sonrası sürekli saç stilini değiştirmeye başladı.

"BUNALIMDA MI?"

Posta'nın haberine göre, Kızıl, siyah ve son olarak da saçlarını griye boyatan Merve Boluğur, bu kadar değişikliğe gidince takipçileri "Bunalımda mı?" sorusunu sormadan edemedi.

SİLİKONLARINI YENİLETTİ

Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç 2015 yazında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Çift, iki yıllık evliliklerini eylül ayında resmi olarak bitirdi. Merve Boluğur ayrılığın ardından saç modelini ve rengini değiştirdi, daha seksi giyinmeye başladı. Daha sonra da silikonlarını yeniletti.