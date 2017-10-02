Merve Boluğur estetik mi yaptırdı?

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Her kadın gibi ayrılık acısıyla saçlarında imaj değişikliğine giden Merve Boluğur'un son hali kafa karıştırdı. 30 yaşındaki oyuncunun şiş yanakları ve dudakları "Merve, imaj değişikliğinde işi abartıp estetiğe mi başvurdu?" sorusunu akıllara getirdi.