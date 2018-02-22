Merve Boluğur'dan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım... Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Güçlü olun, çok yakında!" notu düştü.



Boluğur'un takipçileri "Yeni bir proje mi geliyor?" diyerek oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 150 binin üzerinde beğeni aldı.

Öte yandan, Boluğur, Instastory kısmından da "Güçlü olun çok yakında" notu düşerek bir paylaşım yaptı.





Popçu Murat Dalkılıç'la iki yıllık evliliği Eylül 2017'de sona eren oyuncu Merve Boluğur’un gönlünü işadamı Emir Aydemir'e kaptırdığı iddia edilmişti.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile aşk iddiasını yalanlamıştı. Boluğur, Instagram'da yayınladığı kareye, "Arkadaşlar yalan yanlış haberler dolaşıyor. Ben de sizlerden duyuyorum. Hayatımda biri olsa zaten herkes bunu bilir" notunu düşmüştü.