Kozmetik sektörüne giriş yapan ve kendi markasını yaratan başarılı oyuncu Merve Boluğur, markasının doğuş hikayesini anlattı.

Boluğur,“Biliyorsunuz ben uzun zamandır kırmızı ruj kullanıyorum. Bugün artık resmiyete kavuştu diyebiliriz. Daha önce de makyaj anlamında birçok marka ile iş birliğim oldu ama artık kendi kanatlarımla uçmaya karar verdim, o yüzden bugün kendi markamla karşınızdayım. Kozmetikle çok fazla bütünleştiğim için bundan sonra daha fazla ürün yaparak insanların karşısına çıkmak istiyorum” dedi.