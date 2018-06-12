Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, Ağustos 2015'te görkemli bir törenle dünyaevine girdi. İkili, sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldı. Merve Boluğur ile Murat Dalkılıç, Eylül 2017'de evliliklerini noktaladı.

Takvim'in haberine göre, boşanmanın ardından zor günler geçiren Boluğur, ekranlardan uzak bir hayat sürmeye devam ediyor. Ayrılık sonrası Merve Boluğur'un saçkıran olduğu ve profesyonel destek aldığı iddia edilmişti. İddialara göre Boluğur, boşanma travmasını atlatmak için profesyonel destek almaya devam ediyor. Merve Boluğur, 'kötü anıları sildiren' yönteme başvurdu. Boluğur'un başvurduğu bu yöntem ise akıllara Hollywood filmi 'Sil Baştan'ı getirdi.