Günaydın'ın haberine göre, şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Rol aldığım dizilerde, filmlerde, belki de özel proje konserlerinde sahnede olmak isterim. Farklı şeylerle ilgilenmek, farklılıklara yönelmek beni çok motive ediyor. Farklı alanlarda kendimi eğitmek beni daha güçlü yapıyor."