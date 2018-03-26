Merve Boluğur, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, bir makyaj firmasının klip çekiminden geldiğini söyleyen oyuncu, yeni ilişki soruları üzerine kalbinin boş olduğunu söyleyip ekledi: “Bir sevgilim olsa şu an yanımda olur. Elini tutar, yanımda gezdiririm.”

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