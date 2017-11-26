Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur hastaneye kaldırıldı, Merve Boluğur korkuttu

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan iki yıllık evliliğini geride bıraktığımız eylül ayında sonlandıran oyuncu Merve Boluğur, şimdilerde ailesiyle birlikte daha fazla zaman geçiriyor.

Sosyal medya hesabından günlük hayata dair paylaşımlarda bulunan Merve Boluğur, Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.

Merve Boluğur ile annesi Nehra Boluğur

Annesi Nehra Hanım'ı hastaneye götüren Merve Boluğur, annesine serum takılıyken çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı ve üzerine de ''Çok şükür annem'' notunu düştü.

merve boluğur

Nehra Boluğur