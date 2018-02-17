Dört aydır yalnız olan Merve Boluğur'un aşk orucu bitti.



Posta'nın haberine göre; Merve Boluğur gönlünü işadamı Emir Aydemir'e kaptırdı. Boluğur, geçtiğimiz günlerde Emir Aydemir'in İstinye'deki evinde organize ettiği yemeğe de katıldı. Merve Boluğur geçtiğimiz günlerde kendisine gelen çiçekleri "Love it" notu ile paylaşmış yeni aşkın sinyallerini vermişti.

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