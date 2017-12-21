Cadde’nin haberine göre, bir restoranda akşam yemeğinde bir araya gelen Merve Boluğur ile yakın arkadaşların, uzun süre keyifli vakit geçirdikleri ve neşelerinin yerinde olduğu gözlendi.



"Murat Dalkılıç'la boşandıktan sonra üzüntüden saçkıran oldu" şeklindeki haberlerin hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, "Sabahtan beri çok gülüyoruz o haberlere. Tabii ki de öyle bir şey yok" dedi.



Uzun süredir ekranda olmayan Boluğur, "Dizi düşünmüyor musunuz? sorusuna, "Tabii ki düşünüyorum. İyi bir senaryo ve proje gelirse neden olmasın" cevabını verdi.



Sağlığına dikkat ettiği ve neşesinin yerinde olduğu gözlenen Boluğur, yakın arkadaşlarıyla alışveriş turuna çıkarak gözlerden kayboldu.

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