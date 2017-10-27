Merve Kavakçı büyükelçiler kararnamesinde yer almadı

Bakanlar Kurulu’nun kararnamesiyle 17 büyükelçi merkeze alınırken 21 ülkeye büyükelçi atandı. Milliyet'in haberine göre; Temmuzda hazırlanan Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiler atama taslağında Kuala Lumpur (Malezya) Büyükelçisi olarak yer alan Merve Kavakçı’nın ismi kararnamede yer almadı.
Ayşe Hilal Sayan Koytak ise Dışişleri bürokrasisi dışından Kuveyt’e büyükelçi olarak atandı. AK Parti’nin kurucuları arasında yer alan Murat Mercan Tokyo’ya büyükelçi olarak atandı.
Eski Şanlıurfa Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlığı görevinde bulunan Abdulkadir Emin Önen’in Türkiye’nin Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) gibi önemli bir büyükelçiliğe atanması dikkati çekti.
Şerife Serap Özcoşkun Bolivya nezdinde büyükelçiliğe, Hasan Murat Mercan Tokyo Büyükelçiliği’ne, Hakkı Emre Yunt Stockholm Büyükelçiliği’ne, Tiflis Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü Brüksel Büyükelçiliği’ne, Ayşe Hilal Sayan Koytak Kuveyt Büyükelçiliği’ne, Ece Öztürk Çil Bogota Büyükelçiliği’ne, Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe Guatemala Büyükelçiliği’ne, Hasan Ulusoy Sofya Büyükelçiliği’ne, İhsan Mustafa Yurdakul İslamabad Büyükelçiliği’ne, Şevki Mütevellioğlu Karakas Büyükelçiliği’ne, Kemal Demirciler Manama Büyükelçiliği’ne, Hatice Oya Tunga Çağlı Kito Büyükelçiliği’ne, Berin Makbule Tulun Windhoek Büyükelçiliği’ne, Abdülkadir Emin Önen Pekin Büyükelçiliği’ne, Metin Hüsrev Ünler Antananarivo Büyükelçiliği’ne, Hakan Kıvanç Harare Büyükelçiliği’ne, Oğuzhan Ertuğrul Kabil Büyükelçiliği’ne, Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen Encemine Büyükelçiliği’ne, Didem Ela Görkem Gökçe Santo Domingo Büyükelçiliği’ne, Tokyo Büyükelçiliği Müsteşarı Deha Erpek Sierra Leone nezdinde büyükelçiliğe, Ahmet Muhtar Gün BM Viyana Ofisi nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak atandı.
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