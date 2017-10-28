Başbakan Binali Yıldırım, yurtdışına atanan büyükelçileri kabul etti. Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü’nde ağırladı. Basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın Başbakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Yıldırım büyükelçilere hitap etti. Türk diplomasi geleneğinin asırlara dayanan köklü bir geçmişi olduğunu kaydeden Başbakan, dünyanın dört bir yanında görev yapacak büyükelçilere başarılar diledi.
Yıldırım, diplomaside dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltmayı amaçladıklarını belirterek, bu yönde çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Büyükelçilerden gittikleri ülkelerde Türkiye’yi çok iyi tanıtmalarını isteyen Başbakan, çok çalışmaları talimatını verdi. Kabulde, büyükelçiler söz alarak kısaca kendilerini tanıttı.
MERVE KAVAKÇI DA KATILDI
Başbakan Yıldırım’ın davetine, daha önce Kuala Lumpur’a atandığı açıklanan ancak son büyükelçiler kararnamesinde ismi yer almayan Merve Kavakçı da katıldı. Son büyükelçiler kararnamesinde ismi bulunmayan Kavakçı ile ilgili sürecin devam ettiği, izleyen günlerde yeni bir kararname ile atamanın yapılacağı belirtildi. Kavakçı ile aynı durumda olan büyükelçilerin de toplantıya katıldıkları, onlar için de benzer bir sürecin işleyeceği vurgulandı.
Eski milletvekili olan Kavakçı, 1999’da başörtülü olarak yemin etmek isteyince protestolara maruz kalmış, ardından da ABD vatandaşı olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmıştı. Kavakçı, 3 Temmuz’da Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden vatandaşlığa alınmıştı.
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