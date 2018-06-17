Merve Oflaz'a sevgilisi Mustafa Mert Işık'tan sürpriz evlilik teklifi!

Merve Oflaz, sevgilisi Mustafa Mert Işık ile evlilik yolunda. Sevgilisi ile birlikte çıktığı İsrail tatilinde evlilik teklifi alan Merve Oflaz o anların fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Oflaz, paylaşımının altına 'Seninle her şeye evet' notunu düştü