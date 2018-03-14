Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu, Türkiye’nin ilk interaktif talk show programı 'Hadi Be'nin konuğu, Merve Oflaz oldu.



"Özgür Ozan ve Şevket Çoruh’u gerçekten polis zannediyorlar"

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Merve Oflaz, "Haftada 6 gün çekim yapıyoruz. 6 günün hepsinde sahnem var. Bir gün de repo (izin günü). 12 yıldır var olan bir dizi. İnsanlar artık evlerinden biri gibi görüyor dizideki karakterleri. Özgür abiyi, Şevket abiyi gerçekten polis zannediyorlar. Böyle oturmuş bir kadro içine dahil olmak zor bir şeydi benim için. ‘Acaba nasıl olur, severler mi, sevmezler mi, ben yapabilir miyim?’ diye düşünüp duruyordum" dedi.

"Oyunculuk, kilometre işi"

Merve Oflaz, oyunculuğunu nasıl bulduğu sorusunu, "Arka Sokaklar’dan önce 'Muhteşem Yüzyıl', 'Güzel Köylü', 'Kalbim Dört Mevsim', 'Rengarenk' ve 'Eve Dönüş’te rol aldım. Bu iş kesinlikle kilometre işi. Tabii ki eğitimler de alıyorum, workshop’lara katılıyorum, sürekli bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman ‘oldum’ diyemem ve diyemeyeceğim. Bu dizide 20’nci bölümü çekiyorum ve ilk bölümle 20’nci bölüm arasında dağlar kadar fark var. Yanımdaki insanlar çok yetenekli ve çok bilgili, onlardan çok şey öğreniyorum, bolca öğrenmeye bakıyorum" şeklinde cevapladı.



"Ölürken 'aferin' aldım"

İlk dizi deneyimini 2010 yılında Muhteşem Yüzyıl'la yaşayan Merve Oflaz, dizide ‘aferin’ aldığı tek sahneyi anlattı:



Muhteşem Yüzyıl’ın 13’üncü bölümünde öldüm. Saadet Işıl Aksoy öldürdü beni. Ölüm sahnesini çekmeden önce 'Nasıl öleceğim?' diye düşündüm. Bol bol sahneler izledim, yönetmenlerle konuştum. Tek ‘aferin’ aldığım sahne o oldu. Hoca ‘Aferin, çok güzel öldün’ dedi. ‘Yarabbim şükürler olsun sana’ dedim. Hakikaten iyi öldüm ama. Boğazım kesilmişti, makyaj da çok iyiydi. Gözümü kırpmadan kalmam gerekiyordu sonra.

"Ayaklarım 39 numara"

Boyuna göre ayaklarının büyük olduğunu belirten Oflaz, "Ayaklarım çok büyük. 1.67 boyundayım. Boyum aslında uzun olacakmış da son anda bir şey olmuş. Ayaklarım 39 numara. Kadında en güzel ayak numarası 38’dir. Allah’tan ince ayaklarım" şeklinde konuştu.

"Annemle babam eleştiride yardırıyor"

Başarılı oyuncu, “En sert eleştirmenin kim?” sorusunu şöyle yanıtladı:



“En sert eleştirmenim annemle babam. Hiçbir zaman onlara kızıp küsmeyeceğim için yardırıyorlar bu konuda. Bir de arkadaşlarım tabii ki. Fanlardan ve takipçilerden de yorumlar geliyor. Bu yorumlara dikkat ediyorum."