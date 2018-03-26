Makaron'un haberine göre, “Çığlık atmak, ayağa kalkmak, eski sevgiliye mesaj atmak serbest” diyen şarkıcı gece sonunda muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Özbey, “Aşk var mı?” sorusuna, “Şu anda kendimi işime verdim. Meslektaşlarım bana katılır mı bilmem ama bize sahnede alkışın verdiği hazzı verebilecek bir adam lazım galiba. Vicdanlı, incitmekten korkan birini sabırsızlıkla bekliyorum” yanıtını verdi.

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