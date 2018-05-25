HT Magazin'de yer alan habere göre, albümde ‘Vuracak’ isimli parçayı seslendiren ünlü popçu, iTunes’ta zirveye yerleşti. Şarkı, henüz klibi olmamasına rağmen Youtube’da 3 günde 2 milyon kez izlenerek ilginç bir sonuca imza attı.

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