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Cadde'nin haberine göre, bir kafede yaklaşık üç saat Aşkım Kapışmak ve arkadaşlarıyla oturan Merve Özbey’in takma saçlarını çıkarttığı görüldü. Şarkıcının aldatıldıktan sonra kendisini gezmeye verdiği görülürken, masada terapi aldığı iddia edildi.