HT Magazin'de yer alan habere göre, hayranlarıyla buluşan popçu, biletlerin tamamının satılmasıyla büyük mutluluk yaşadı: “İlk defa İstanbul’da bir konser salonunuda biletli konser veriyorum. Sağ olsunlar sevenlerim yüzümü kara çıkarmadı.”

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