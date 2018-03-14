HT Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şarkıcı Merve Özbey, “İstanbul’daki ilk biletli konserim olacak. Benim için çok önemli. Seyirciyi güzel sürprizler bekliyor” dedi.



Özbey, konu aşka geldiğindeyse “Bazı şeyler kader ve zaman işi” diye konuştu.

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