Şile'de dün 5 kişinin içerisinde olduğu tekne, alabora olmuş ve teknede bulunan 5 kişiden biri hayatını kaybederken, 1 kişi ise denizde kaybolmuştu Denizde kaybolan kişinin genç şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Özcan'ın haberini alan ünlü isimler ve hayranları üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

ÜNLÜ MÜZİSYEN KAYBOLDU



Şile İmrenli Koyu'nda dün sabah saatlerinde 5 arkadaş bir tekne ile denize açılmış ancak bir süre sonra tekne alabora olmuştu. Çevredeki vatandaşlar denize düşen 5 arkadaştan 4'ünü kıyıya çıkarılırken, kıyıya çıkarılan Recep Gülyıldırım'ın (26) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Teknede bulunan Levent Sarı (30), Ulaş Sarı (23), Hasan Ekşi (23) sağ olarak kurtarılırken Onurcan Özcan (32) ise denizde bulunamamıştı.



ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR



Bugünde denizde kaybolan kişinin ünlü şarkıcı Onurcan Özcan olduğu öğrenildi. Genç şarkıcı Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca kez tıklanan ve son dönemde gençler arasında popüler olan bir isim. Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri, halen kayıp olan ünlü şarkıcı Onurcan Özcan'ın bulunması için arama çalışması devam ediyor.



"YALVARIYORUM BİR YERDE NEFES ALIYOR OL"



Müzisyenin haberini alan ünlü şarkıcı Merve Özbey, "Yalvarıyorum bir yerde nefes alıyor ol... Daha çok şarkı yapacaktık seninle! Kardeşimiz tekne kazasında kayboldu... Dualarınızı eksik etmeyin" diyerek takipçilerinden yardım istedi.



FERHAT GÖÇER PAYLAŞTI

Şarkıcı Ferhat Göçer ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Son albümde 'Yalnızlığın ezgisi' eserini okuduğum çok genç ve büyük yetenek Onur Can Özcan'ın Şile'de tekne kazasında kaybolduğu haberi geldi. Çok üzgünüm, umarım doğru değildir, kurtulması için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.