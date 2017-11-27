Merve Özbey’den eski sevgilisi Murat Binici’ye gönderme

HT Magazin’de yer alan habere göre, saçlarını sarıya boyatan ünlü şarkıcı, sahneye çıkmadan önce kendisine nasıl olduğunu soran gazetecilere, “Bundan daha iyi olamam sanırım, oh be dünya varmış, sefam olsun’’ diyerek, kendisini oyuncu Burcu Binici’yle aldatan eski sevgilisi Murat Binici’ye gönderme yaptı.



Merve Özbey

Murat Binici