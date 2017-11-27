Merve Özbey’den eski sevgilisi Murat Binici’ye gönderme: Oh be dünya varmış, sefam olsun!

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İHANETİ TATTIM

Burcu Binici dedikodulara “Benim için aldatmak, hırsızlıktır. İhaneti tatmış biri olarak, kimseye bu acıyı yaşatmam. Hayatımda kimse yok. Lütfen ilişkilerine beni dahil etmesinler” yanıtını vermişti.