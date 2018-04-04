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Ben yıllardır tek başıma ayakta durmaya çalışan işine saygı ve sevgi ile bağlı bir kadınım. Her evlilikte olan özellikle ilk yıllarda yaşanan sıkıntıları yaşıyoruz. Aşılamayacak sorunlar olmadığını düşünüp yolumuza devam etmeye karar verdik. Hassasiyetinize şimdiden teşekkür ederim"