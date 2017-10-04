Meryem 10. son bölüm: Meryem herşeyi açıklayacak mı?

Meryem, 10. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Meryem , sevdiği kişi için yapmadığı suçu üstlenen birisidir. Dizinin 10. bölümde Meryem, kaza gecesinde olanları mektup yazıp Sevinç'in mezarına bırakır. Peki Meryem 10. bölümde neler olacak? İşte Meryem 10. bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 10. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meryem 10. bölümde;

Arif'in konuştuğunu öğrenen Oktay ve Savaş, Arif'in ne söylediğini öğrenmek için kliniğe doğru yola çıkarlar. Meryem, kliniğe girerken babasına ulaşmak üzeredir. Arif'in tek amacı ise kızını Oktay'a karşı uzak tutmak ve kendisini komaya sokan kişinin o olduğunu söylemektedir. Burcu ise kendisini ve Güçlü'yü yaralayanın Ertan olduğundan şüphelenir. Burcu ve Güçlü, Ertan'ın peşine düşerler. Savaş, Arif'in konuştuğu haberini verip sonra da kaçan hemşirenin peşine düşer.

Sevdiklerinin her zaman zarar gördüğünü fark eden Meryem, kaza gecesinde bütün olup biteni mektup yazar ve Sevinç'in mezarına bırakır. Meryemi, bir zaman sonra yeni bir karar alır.Savaş, Meryem'in kararından vazgeçirmek için uğraşır. Meryem'e gerçekleri göstermek için elinden geleni fazlasıyla yapacaktır.

MERYEM 9. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Meryem Oktay’ı, Yurdal’ın rezidansında suçüstü yakalar. Burcu ve Güçlü, kol düğmesinin kime ait olduğunu bulmaya kararlıdır. Fakat onları büyük bir tehlike beklemektedir. Oktay’a deliler gibi aşık olmasına rağmen katil olduğunu öğrendikten sonra Beliz, Oktay’la ilgili bir karar vermek zorunda kalır.

İçini kimseye dökemeyen Meryem artık dayanamayıp Selma’ya kaza gecesi olanlarla ilgili bir itirafta bulunmak üzeredir. Uzak durması gereken Savaş ve Meryem olanlardan sonra artık çok daha yakınlardır. Arif ise konuşmak üzeredir ve ilk yapacağı şey Oktay’ın foyasını ortaya çıkarmaktır.

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.

meryem