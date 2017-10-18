Meryem 12. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Sevdiği adam için işlemediği suçu üstüne alan Meryem, hayatı boyunca suçlu durumunda olan birisidir. Dizinin 12. bölümünde Yurdal Sargun'un sırt çevirdiği Oktay, hırslı bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Peki Meryem 12. bölümde neler olacak? İşte Meryem 12. bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 12. BÖLÜM: SAVAŞ MERYEM'E VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAYA ÇALIŞIYOR

Meryem 12. bölümde:

Savaş, Meryem'e babasının ölüm sebebinde Yurdal'ın olduğunu söylerse kaybedeceğinin farkındadır. Ancak öğrendiği ismi Meryem'e söyleyeceğine söz vermiştir. Savaş, Meryem'i neden bu kadar kaybetmesinden korktuğunu kendisine bir türlü açıklayamaz.

Oktay, Yurdal Sargun'u karşısına rakip olarak göze almıştır. Meryem ve Savaş'ı uzak tutmak için elinden ne gelirse yapmaya hazırdır. Nurten ise Gülümser'in gerçek kimliğini öğrenmiş, Oktay'a söylemeye yer arıyordur. Beliz, Berk'in neyin peşinde olduğunu öğrenmesine az kalmıştır. Öğreneceği bilgiler herkesin hayatını değiştirecektir.

MERYEM 11. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Meryem 11. bölümde:

Savaş ve Meryem, Arif’in son sözlerini duyan hemşirenin evine gitmişler, gerçekleri öğrenmek üzeredirler. Oktay ise Yurdal’dan yardım istemiştir. Yurdal, bu isteği geri çevirmez ama Oktay’ın iplerini eline alan bu defa o olur. Üstelik Derin de Yurdal’a tüm bildiklerini anlatmıştır. Oktay köşeye sıkışır.

Burcu ile Güçlü, kendilerini yaraladığından şüphelendikleri Ertan’ın evine gelmişlerdir. Ertan, Oktay’ın kendisine yardım etmesini beklemektedir. Oktay, Savaş’ın Meryem’e aşık olduğundan şüphelenir. Kıskançlığı Meryem’e olan arzularını artırmaktadır. Bu durum herkesi tehlikeye sokacaktır.

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.

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