Savaş kendisini affettirmek için Meryem ile konuşmaya gidiyor!

Başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Serenay Aktaş, Kenan Acar ve Uğur Çavuşoğlu'nun paylaştığı Meryem dizisi bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin sıkı takipçilerinin aklındaki soru Meryem 13. bölümde neler yaşanacak? İşte Meryem 13. bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 13. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Meryem 13. bölümde;

Meryem, Oktay'ın planı yüzünden Gülümser'in, Savaş ve Güçlü'nün anneleri olduğunu öğrenmiştir. Bu durumu öğrenince yıkılır. Savaş kendisini affettirmek için Meryem'in yanına gider. Selma'nın evinde onları büyük bir sürpriz bekler. Selma’nın eski kocası Mahmut Selma’yı kaçırmıştır.

Durumun aciliyeti sebebiyle Meryem, Savaş, Güçlü ve Burcu aralarındaki sorunlara rağmen işbirliği yapmaya karar verirler. Selma ile çocuğunu kocasının elinden kurtarmak için birlikte yola çıkarlar.

MERYEM 12. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Savaş, Meryem'e babasının ölüm sebebinde Yurdal'ın olduğunu söylerse kaybedeceğinin farkındadır. Ancak öğrendiği ismi Meryem'e söyleyeceğine söz vermiştir. Savaş, Meryem'i neden bu kadar kaybetmesinden korktuğunu kendisine bir türlü açıklayamaz.

Oktay, Yurdal Sargun'u karşısına rakip olarak göze almıştır. Meryem ve Savaş'ı uzak tutmak için elinden ne gelirse yapmaya hazırdır. Nurten ise Gülümser'in gerçek kimliğini öğrenmiş, Oktay'a söylemeye yer arıyordur. Beliz, Berk'in neyin peşinde olduğunu öğrenmesine az kalmıştır. Öğreneceği bilgiler herkesin hayatını değiştirecektir.

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor.

Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun)

Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor.

Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak.

Kenan Acar (Güçlü Tekiner)

Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar.

Sema Öztürk (Tülin Sargun)

Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili.

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Meryem 13. bölüm

Meryem 13. bölüm fragmanı