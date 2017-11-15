Meryem 16. bölüm fragmanı: Burcu, Güçlü'yü koruyabilecek mi?

İzleyicilerin heyecanla izlediği Meryem dizisi 16. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 16. bölümünde Burcu elinden gelen herşeyi yapması üzerine, Güçlü'yü kurtarabilecek mi? Peki Meryem'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Meryem 16. bölüm fragmanı ve özeti...

Meryem 16. bölümde;

Güçlü Mahmut’u yakalamış, hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum sadece Oktay’ın işine gelmektedir. Burcu Güçlü’yü korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Savaş ve Meryem de öyle.

Her şey Güçlü’nün bir anlık kararına bağlıdır. Berk ve Beliz anahtarın izini süremeye devam ederler. Yurdal’ın kasasından çıkacakları öğrenmek için Yurdal’dan önce kasaya ulaşmaları gerekmektedir.Tüm bunların dışında Savaş ve Meryem arasındaki aşk git gide güçlenmektedir. Savaş’ın ağzından çıkan sevgi sözcükleri ikiliyi bambaşka duygulara sürükleyecektir...

Meryem yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

MERYEM 15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yurdal, saklanan Oktay’ı yakalamıştır. Savcıyı kendi tarafına çektiği için mutludur. Oktay ise sırrını bir kişi daha öğrenmeden kasadan anahtarı almanın peşindedir. Hastanede geçen gergin saatler herkesi darmadağın eder. Meryem kahrolur. Mahmut kaçak duruma düşer.

Hem konuşmasını engellemek için polisten önce onu bulmak isteyen Oktay ve Ertan’dan hem de polisten kaçmaktadır. Güçlü de intikam için Mahmut’un peşine düşer. Burcu hem Güçlü’den hem de Oktay’dan önce Mahmut’a ulaşmak için çabalar.

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)