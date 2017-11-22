Meryem 17. bölüm fragmanı: Yeni bir başlangıç mı doğuyor?

Dizinin sıkı takipçilerinin heyecanla beklediği Meryem dizisi 17. bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin 17. bölümünde Meryem ile Savaş yeniden yakınlaşırlar. Yoksa yeniden bir başlangıca mı neden oluyor? Peki Meryem'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Meryem 17. bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 17. BÖLÜMDE; SAVAŞ VE MERYEM'İN YAKINLAŞMASI

Meryem ile Savaş'ın yakınlaşması, ikili için yeni bir başlangıca neden olur!

Savaş, Meryem ile Oktay arasındaki bağlantıyı çözmek üzerdir. Derin, Savaş ve Meryem’in yakınlaştıklarını görür ve çılgına döner. Bu durum geri dönüşsüz bir hata yapmasına yol açacaktır.

Meryem de Savaş da birbirlerine olan duygularını artık saklayamamaktadırlar. Yaşanan gelişmeler birbirlerine ne kadar aşık olduklarını anlamalarını sağlar.

Meryem yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

MERYEM 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güçlü Mahmut’u yakalamış, hapse girme tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum sadece Oktay’ın işine gelmektedir. Burcu Güçlü’yü korumak için her şeyi yapmaya hazırdır. Savaş ve Meryem de öyle.

Her şey Güçlü’nün bir anlık kararına bağlıdır. Berk ve Beliz anahtarın izini süremeye devam ederler. Yurdal’ın kasasından çıkacakları öğrenmek için Yurdal’dan önce kasaya ulaşmaları gerekmektedir.Tüm bunların dışında Savaş ve Meryem arasındaki aşk git gide güçlenmektedir. Savaş’ın ağzından çıkan sevgi sözcükleri ikiliyi bambaşka duygulara sürükleyecektir...

MERYEM DİZİSİ OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor. Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun) Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor. Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak. Kenan Acar (Güçlü Tekiner) Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar. Sema Öztürk (Tülin Sargun) Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili. Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

meryem

Meryem 17. bölüm

Meryem 17. bölüm fragmanı

Meryem yeni bölüm