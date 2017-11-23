Meryem 18. bölüm fragmanı: Oktay, Meryem'i ve Savaş'ı vuracak mı?

Sevdiği adam için işlemediği bir suçtan hapis yatan Meryem'in hikayesini konu edinen Meryem dizisi, dün akşam ekrana gelen 17. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin 17. bölümünü izleyen izleyiciler, bölümün sonlanmasıyla birlikte yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçmişti. Meryem 18. bölüm fragmanı yayınlandı ve yeni bölüm fragmanındaki detaylar izleyicilerde büyük merak uyandırdı. İşte Meryem 18. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.
Meryem dizisinin dün akşam ekrana gelen 17. bölümünün ardından 18. bölüm fragmanı da yayınlandı.
Oktay, Savaş'a silah doğrulturak artık ondan kurtulmak ister. Meryem, Oktay'ın bunu yapmasına izin vermez. Oktay'ın çektiği silahın önüne kendini siper ederek sevdiği kişinin zarar görmesine izin vermeyeceğini en keskin sözleriyle belirtir. Oktay, gördükleri karşısında şaşkına döner.
Meryem 18. bölüm fragmanında Oktay, silahını Meryem ve Savaş'a doğrultuyor. Savaş'a silahını doğrultan Oktay'ın önüne Meryem geçiyor ve silahı tutarak "Çek tetiği" diyor.
Savaş ise, silahın önüne geçen Meryem'e "Bu herife kendini siper mi ediyorsun?" sorusunu soruyor. "Hayat bana düşman dediğim adamı sevmeyi öğrettiyse, ne olacaksa olsun artık. Çıksın her şey ortaya." diyen Meryem'in ve Savaş'ın akıbeti merakla bekleniyor. Yeni bölümde Savaş, Oktay ve Meryem'i vuracak mı?
Savaş, Meryem ile Oktay arasındaki bağlantıyı çözmek üzerdir. Derin, Savaş ve Meryem’in yakınlaştıklarını görür ve çılgına döner. Bu durum geri dönüşsüz bir hata yapmasına yol açacaktır.
Meryem de Savaş da birbirlerine olan duygularını artık saklayamamaktadırlar. Yaşanan gelişmeler birbirlerine ne kadar aşık olduklarını anlamalarını sağlar.
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