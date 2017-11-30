Meryem 19. bölüm fragmanı: Meryem, tüm gerçeği Savaş'a anlatacak mı?

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu ve Bestemsu Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Meryem dizisinin 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, yayınlanan 19. yeni bölüm fragmanıyla birlikte oldukça meraklandı. İşte Meryem 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm fragmanında yaşananlar...
Meryem'in yayınlanan 19. yeni bölüm fragmanında, Meryem'in "Ben Burcu'ya gerçekleri anlattım. Savaş'a söylemek istiyorum. Yüzüne bakarak." dediği sahnenin ardından Meryem, Savaş'ın yanına gidiyor.
Hapiste olan Savaş'ın yanında giden Meryem'in "Sözümü tutmaya geldim. Bu zamana kadar tanıdığın ben, ben değildim aslında. Dinle her şeyi, öyle karar ver ne diyeceğine. O uğursuz gece, o vardı yanımda; Oktay." dediği sahne, yeni bölümü bekleyen izleyicileri oldukça meraklandırdı.
Meryem dizisinin Çarşamba akşamı ekrana gelen 18. bölümünde;
Savaş, Oktay’ın zaten sırları olduğundan emindir; fakat Meryem’e karşı hislerinin olduğunu fark etmesiyle kafasındaki sorular yön değiştirmiştir. Savaş, gerçekleri öğrenmeye karar verir.
Bunca zaman Burcu’nun peşinden sabırla koşan Güçlü artık neyi beklediğini öğrenmek istemektedir. Burcu’nun karanlık geçmişi ise peşini bırakmamaktadır.
Meryem, Savaş’a olan aşkı ile sırrının yükünden kurtulmak istemektedir. Oktay’ın ise tek istediği Meryem’dir ve onun için her türlü kötülüğü yapmaya hazırdır. Meryem, sırrını açıkladığı bir itiraf videosu çeker. Meryem’in itiraf videosu tüm dengeleri değiştirmek üzeredir.
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