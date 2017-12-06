Meryem 19. bölümde; Oktay yolun sonuna geliyor!

Oyuncu kadrosunda Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Bestemsu Özdemir, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş ve Kenan Acar gibi isimlerin yer aldığı Meryem dizisi bu akşam 19. bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Peki Meryem'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte Meryem 19. bölüm fragmanı ve özeti...

MERYEM 19. BÖLÜMDE; OKTAY YOLUN SONUNA GELİR!

Oktay yolun sonundadır artık… Savaş’ın öfkesi, ona karşı giderek artmaktadır. Meryem sırrının yükünden kurtulmaya karar vermiştir. Savaş, aylardır peşinde koştuğu sırrın aslında Meryem ile aralarına örülecek duvar olduğundan habersizdir.

Meryem ise sırrı ortaya çıktığında Savaş’ın onu affetmeyeceğini bile bile Oktay’ı adalete teslim etmeye kararlıdır; ancak Savaş’ın katil olmasını da Oktay’ın ölmesini de istemez.

Meryem için asıl zorluk sırrın ortaya çıkmasından sonra başlayacaktır.

Meryem yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de!

MERYEM 18. BÖLÜM ÖZETİ

Savaş, Oktay’ın zaten sırları olduğundan emindir; fakat Meryem’e karşı hislerinin olduğunu fark etmesiyle kafasındaki sorular yön değiştirmiştir. Savaş, gerçekleri öğrenmeye karar verir. Bunca zaman Burcu’nun peşinden sabırla koşan Güçlü artık neyi beklediğini öğrenmek istemektedir. Burcu’nun karanlık geçmişi ise peşini bırakmamaktadır.

Meryem, Savaş’a olan aşkı ile sırrının yükünden kurtulmak istemektedir. Oktay’ın ise tek istediği Meryem’dir ve onun için her türlü kötülüğü yapmaya hazırdır. Meryem, sırrını açıkladığı bir itiraf videosu çeker. Meryem’in itiraf videosu tüm dengeleri değiştirmek üzerdir.

MERYEM OYUNCULARI

Furkan Andıç (Savaş Sargun)

Sargun Ailesi'nin veliahtı. Mütevazı ve vicdanlı bir genç adam. Sevgilisi Sevinç, Meryem ve Oktay’ın yaptığı kazada karnında bebeğiyle ölünce dünyası darmadağın oluyor. Şimdi tek amacı intikam. Doğrunun peşinden giden, yalanla oyunla işi olmayan biri.

Ayça Ayşin Turan (Meryem Akça)

Hikayenin en masum karakteri. Babası Arif’in fırınında çalışıyor. Annesini kaybetmiş. Babası ve sevgilisi Savcı Oktay’dan başka kimsesi yok. Sevgilisi Oktay’ın suçunu üstleniyor ve normal giden sakin hayatı bir gecede altüst oluyor. Hem büyük bir sırrı saklamak hem de kendine söylenen yalanlara rağmen hayatla baş etmek zorunda.

Cemal Toktaş (Oktay Şahin)

Meryem’in uzun zamandır sevgilisi. Savcılık görevine başlamadan önceki gece kazaya karışıyorlar. Direksiyonda kendisi olmasına rağmen Meryem’in suçu üstlenmesini kabul ediyor. Kendisini kurtarmak için her türlü yalanı söyleyebilecek, para ve güç için her şeyi göze alabilecek biri. Gözü hep yüksekte.

Açelya Topaloğlu (Derin Berker)

Savaş’ın çocukluk arkadaşı. Ama ona yıllardır aşık ve Savaş’ı kaybetmemek için bunu saklıyor. Aşkı için her şeyi yapabilecek kadar gözü kara.

Bestemsu Özdemir (Beliz Bilen)

Başarılı ve zengin bir boşanma avukatı. Savcı Oktay’ın üniversiteden arkadaşı ve gizli sevgilisi. Oktay’ın, Meryem’den ayrılıp kendisine kalmasını bekliyor. Aşkı yüzünden Oktay’ın isteğiyle bu yalanlarla dolu hikayenin bir parçası haline geliyor. Uğur Çavuşoğlu (Yurdal Sargun) Savaş ve Naz’ın babası. Pek çok önemli inşaat projesine imza atmış bir müteahhit. Hırsı ve acımasızlığı ile bilinen bir işadamı. Derin ile tek oğlu Savaş’ı evlendirmek istiyor. Karısının ölümünden çok kısa bir süre sonra Tülin ile evleniyor. Komiser Burcu. İşini doğru yapmaya çalışan, dürüstlükten yana bi karakter. İnatçı ve gördüğü usulsüzlüklere göz yummuyor. Meryem’in davasında etkin bir rolü olacak. Kenan Acar (Güçlü Tekiner) Sargun Malikanesi'nin müştemilatında çalışan Gülümser’in oğlu. Savaş’la beraber büyümüşler, onun kardeşi, dostu, sağ kolu, her şeyi. Savaş ile beraber Sevinç’in ölümünden sonra davanın ve katilin peşine düşüyorlar. Sema Öztürk (Tülin Sargun) Yurdal’ın ikinci karısı, Savaş ve Naz’ın üvey annesi. Yurdal’ın nasıl bir insan olduğunu iyi biliyor ve onun planlarının yürütülmesinde pay sahibi. Savaş ile anlaşamasa da Naz üzerinde daha etkili. Serenay Aktaş (Burcu Aktar)

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Meryem 19. bölüm

Meryem 19. bölüm fragmanı

Meryem yeni bölüm