Meryem 20. yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merakla bekleniyordu. Çıkan Meryem fragamanına göre, Meryem, babasının ölümünde Oktay’ın parmağı olduğunu öğrendiği için şoktadır. Oktay’ı bulmak için yola çıkar. Bu kez Savaş, Meryem’in katil olmasını engellemek için peşine düşer. Oktay ise kaçmaya hazırlanmaktadır. Meryem’i karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Meryem babasının hesabını sormaya kararlıdır. Oktay’ın kaçmasına göz yummaya niyeti yoktur.

MERYEM 20. BÖLÜM FRAGMANI

Meryem, babasının katilini öğreniyor! Meryem, intikam için Oktay'ı öldürecek mi?

Meryem, babasının katilini öğrenmiştir. Oktay ile yüzleşmek için yanına gitmeye karar verir. Bulduğu silah ile Oktay'ın karşısına çıkan Meryem, hesap sormaya başlar. Oktay, bu öğrendiklerinin yalan olduğunu söylese de Meryem ona inanmayacaktır. Meryem ve Oktay yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Meryem, babasının intikamını almak için Oktay'ı öldürecek mi?

MERYEM 20. BÖLÜM SON FRAGMAN

Savaş, Meryem'in duygularını ortaya çıkarıyor; Burcu kalbine daha fazla engel olmak istemiyor!

Savaş'ın her fırsatta duygularını açığa çıkarması Meryem'i bir karar vermesi konusunda zorlamaya devam eder. Meryem, ona kalbini açmak için tereddütler yaşarken Savaş'tan gelen yeni hamle kendi duygularını sorgulaması için bir fırsat olur. Savaş, Meryem'in daha önce kimseyi sevmediğini ve aşkı tam anlamıyla tadamadığını savunur. Meryem, ilk defa kalbini dinlemeye başlar ve aralarındaki engellerin kalkmasına yardımcı olur.

Öte yandan Güçlü, Burcu'nun kalbindeki kilidi açmayı başarır. Burcu, taş gibi olmuş kalbini ilk defa Güçlü'ye teslim edecektir.

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Meryem yeni bölüm fragmanı

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