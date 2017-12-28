Yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı Meryem dizisinde heyecan dorukta. Annesinin ölümünden Meryem'i suçlayan Güçlü resmen savaş açtı. Başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş paylaştıkları Meryem dizisi 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MERYEM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem yayınlanan son bölümün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyici Meryem'in yeni bölüm fragmanını bekliyor. Şu ana kadar 23. yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

MERYEM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin ölümünden Meryem'i suçlayan Güçlü, Savaş'a cephe alıyor! Meryem, heyecan dolu yeni bölümüyle çarşamba 20.00'de ekranlardaydı.

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

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