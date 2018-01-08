Başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan, Cemal Toktaş, Açelya Topaloğlu, Uğur Çavuşoğlu, Serenay Aktaş, Kenan Acar ve Sema Öztürk gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 23. yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin takipçileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Meryem 23. bölüm bu hafta yayınlanacak mı? İşte Meryem 23. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti...

MERYEM 23. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Meryem dizisi 23. yeni bölümü ile 10 Ocak Çarşamba 20:00'de Kanal D'de!

Onca yaptığı kötülüklerden sonra öldü zannedilen Oktay, gizlice tedavi olmuştur. Oktay, kendisine kötü diyenlerden intikam almak için ayağa kalkar. İlk olarak Meryem'in karşısına çıkmaya hazırlanan Oktay, gözünü karartmıştır. Birçok insanın hayatını karartan Oktay, bu kez Savaş ile Meryem'in peşine düşmeye hazırlanır.

Meryem'e olan tutkusundan vazgeçemeyen Oktay, Savaş'ı ortadan kaldırmaya çalışacak mı? En büyük desteği gördüğü Derin ile Oktay arasında neler olacak? Oktay'ın ölmediğini öğrenen Meryem ne yapacak? Meryem ile Savaş'ı bekleyen büyük tehlike ne?

MERYEM 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI

MERYEM 22. SON BÖLÜM ÖZETİ

Derin, Nurten’le işbirliği yaparak kendi kuyusunu kazdığının farkında bile değildir. Nurten, Meryem’i öldürmeye kararlıdır. Derin ise içten içe bunu arzu etse de çekimser davranmaktadır. Derin’in bütün foyaları ortaya çıkmak üzeredir.

Güçlü’nün Meryem’e olan kırgınlığı Savaş ile arasına mesafe girmesine sebep olmuştur. Güçlü, Burcu’nun eski kocasına dair bulduğu izin peşine düşmüştür ve bu tehlikeli yolda yapayalnızdır.

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Meryem yeni bölüm

Meryem 23. bölüm fragmanı

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