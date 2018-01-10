Meryem 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Meryem 24. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Yayınlanan 23. bölüm sonrasında önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 24. bölümde neler yaşanacağını araştıran izleyiciler, "Meryem yeni bölüm fragmanı" ve "Meryem 24. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. Peki Meryem yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MERYEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Sevdiği adam için işlemediği bir suçu üstlenen ve hapis yatan Meryem'in hikayesini konu edinen Meryem dizisi, ekrana gelen 23. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 23. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı.

İzleyicilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi ve Meryem 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

MERYEM 23. BÖLÜM

Berk ve Beliz, Yurdal’ın yerini öğrenmiştir. Burcu ise Güçlü’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Savaş’ın babasını sakladığını öğrenen Meryem’in bu duruma canı sıkılsa da Savaş’a güveni tamdır.

Oktay, ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur. Derin, annesi Suzan Şahika tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir.

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Meryem yeni bölüm fragmanı

Meryem 24. bölüm fragmanı

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