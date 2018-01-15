Meryem, TMC imzalı, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan yaptığı, başrollerini Furkan Andıç, Ayça Ayşin Turan ve Cemal Toktaş gibi isimlerin paylaştığı Meryem dizisi 23. bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından izleyiciler Meryem 24. yeni bölüm fragmanını araştırıyordu. İzleyiciler tarafında araştırılan Meryem 24. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Meryem 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

MERYEM 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Oktay, sonu ölümle bitecek intikam planlarının sinyallerini veriyor!

Oktay, kendinden emin bir ses tonuyla herkesin tanıdığı bir kişinin öleceğini söyler. Üstelik katilini de herkes tanıdığını söylemektedir. Savaş, etrafında gezen ve onlara zarar verenin kim olduğunu bulmak için hareket geçer. Savaş, kimsenin Meryem'e zarar vermesine izin vermeyeceğini söyler. Meryem ve kendisine zarar veren hayaletin peşinden giderek bulduğu ipuçları, onu büyük gerçeğe ulaştıracaktır. Savaş, yeniden Oktay'ı görecek mi?

MERYEM 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MERYEM 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Berk ve Beliz, Yurdal’ın yerini öğrenmiştir. Burcu ise Güçlü’ye ulaşmaya çalışmaktadır. Savaş’ın babasını sakladığını öğrenen Meryem’in bu duruma canı sıkılsa da Savaş’a güveni tamdır.

Oktay, ikinci yaşamı için her şeyi yapmaya hazırdır ve hedefinde Savaş vardır. Üstelik bu defa çok daha tecrübeli ve yaşama aşkı ile doludur. Derin, annesi Suzan Şahika tarafından ona bakması için görevlendirilmiştir.

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Meryem 24. yeni bölüm

Meryem yeni bölüm fragmanı

Meryem 24. bölüm fragmanı

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