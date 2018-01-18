Meryem 24. son bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. Dizi biter bitmez izleyiciler internette Meryem yeni bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Meryem son bölümünde Oktay'ın Derin’e verdiği siyah zarf korkunç planı ortaya çıkarıyor. Peki kim ölecek? Savaş ve Meryem bir yandan dışardan gelen engellerle boğuşurken bir yandan aşklarına tutunmaya çalıştılar.

MERYEM 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından dizinin henüz 25. yeni bölümü yayınlanmadı. Meryem ile ilgili güncel gelişmeler yaşandıkça haberimizden takip edebilirsiniz.

MERYEM 24. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Savaş, evlerini kurtarmak ve ailesini korumak için çabalarken bir yandan da peşlerindeki hayaletin kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır. Oktay Derin’e siyah bir zarf verir. Zarf kendisi gibi kara bir haber taşımaktadır. Oktay’ın planladığı bir cinayeti haber vermektedir. Bu habere göre tüm kahramanlarımızın tanıdığı biri tüm kahramanlarımızın tanıdığı başka birini öldürecektir.

Savaş ve Meryem bir yandan dışardan gelen engellerle boğuşurken bir yandan aşklarına tutunmaya uğraşırlar.

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