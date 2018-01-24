Meryem dizisi bu akşam 25. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde herkesin öldü sandığı Oktay, Meryem ile yüzleşmeye karar veriyor. Meryem'de gizemli kişinin kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. İşte Meryem 25. yeni bölümüyle ilgili detaylar.

MERYEM 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oktay, Meryem'in karşısına çıkmaya karar veriyor! İntikam için geri dönen Oktay, Meryem'in karşısına çıkmak için bir not bırakır. Meryem de artık gizemli kişinin peşlerinde olduğunu bilmekten yorulmuştur. Büyük yüzleşme için buluşma yerine gitmeye karar verir. Meryem, Beliz ve Nurten'in ortak noktaları gizemli kişinin kimliğini ortaya çıkaracaktır. Herkesin öldü zannettiği Oktay, Meryem'i görmek için harekete geçer.

Öte yandan Burcu, eski kocasından dolayı kendisini büyük bir tehlikede hisseder. Ondan kurtulamamış olmak tedirginliğini devam ettirir. Güçlü ile Savaş, bu hesabı bitirmek için hamle yaparlar.

MERYEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Meryem ile Savaş, yeni bir sınavla karşı karşıya kalıyorlar!

Meryem 24. Bölüm’de Meryem, çalıştığı pastaneye bırakılan gizemli kol düğmelerinden sonra ne yapacağını bilemez. Eski defterlerin Meryem için bir kez daha açılması, Savaş’ı harekete geçirir. Zira ikili, peşlerini bırakmayan kişinin kim olduğunu ortaya çıkarır. Savaş ile Meryem, birbirlerinde bulduğu huzurun kimse tarafından bozulmasına izin vermeyeceklerdir.

İntikam için geri dönen Oktay, ilk olarak Meryem’e bir ipucu yollar. Ölen birinin bir daha ölmeyeceğinin farkında olan Oktay, bunu lehine kullanmaya devam edecektir. Suzan Şahika ve kızlarıyla iş birliği yapan Oktay, birinin ölümüne sebep olacaktır. Üstelik bu ölüm herkesi derinden sarsacak cinstendir.

Yurdal Sargun, herkesten gizli yaşamına devam etmekte güçlük çeker. Ailesine daha fazla zarar vermemek adına, karısı Tülin’den boşanmak istediği haberini gönderir. Bu haber karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Tülin, soluğu Yurdal’ın karşısında alır. Yurdal’a hala aşık olan Tülin, ondan vazgeçmeyeceğini bir kez daha dile getirir. Suzan Şahika’nın da hedefi olan Yurdal için çember giderek daralmaktadır.

Meryem, babasının katilinin eski sevgili Oktay olduğunu öğrenir. Oktay’ın gizlice yürüttüğü plan başarıya ulaşır ve Savaş ile karşı karşıya gelmelerini sağlar. Savaş’ın bunu bilmesine rağmen saklaması, Meryem’in ona karşı güven sorunu yaşamasına neden olur. Savaş’a koşulsuz, şartsız güvenmek isteyen Meryem, artık adımlarını daha temkinli atacaktır.

Burcu ile Güçlü, eski kocası yüzünden eski günlerine dönmekte zorluk yaşarlar. Güçlü, Burcu’nun kırılan kalbini onarmak için yeni bir sürpriz yapma girişimindedir. Güçlü ile yeniden bir araya gelmek isteyen Burcu’yu kötü bir hadise beklemektedir. Evde hazırlanan sürprizin Güçlü tarafından yapıldığını düşünen Burcu’yu büyük bir tehlike beklemektedir.

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