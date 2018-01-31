Meryem 26. yeni bölümünde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Meryem ile Savaş, Oktay'ın planladığı tuzağa düşüyor. Oktay, Meryem'i kaçırıyor. Savaş ise bunu örendiğinde yaptığı hamle ile iyice Oktay'ın ekmeğine yağ sürüyor. Meryem 26. yeni bölüm fragmanı ve özetler haberimizde...

MERYEM 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oktay ve Savaş yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Oktay, hain planlarına devam ederken Meryem'i tuzağına çekerek kaçırmıştır. Meryem'in kaçırıldığını ve bu işin arkasında Oktay'ın olduğunu öğrenen Savaş, olayın peşine düşer. Fakat Savaş'ın yapacağı hamle, Oktay'ın tuzağının bir parçasıdır.

Meryem ve Savaş arasında samimi yakınlaşmalar gerçekleşirken karşılarına çıkan zorluklar, bu mutluluğun kalıcı olması konusunda kafalarını karıştırır.

Meryem hüzünlü şekilde sevdiklerinin zarar gelmemesi için çaresizce beklemektedir. Meryem ve Savaş, Oktay'dan kurtulmayı başarıp yeniden bir araya gelebilecekler mi?

MERYEM SON BÖLÜM ÖZETİ

Güçlü, Kaan’a ulaşmış canı pahasına onunla yüzleşecektir. Savaş ve Meryem cesedi gördükten sonra Meryem’in kafasındaki soru işaretleri artmış ve Suzan’a gitmeye karar vermiştir. Oktay ise yeni bir notla Meryem’i tekrar tuzağa çekip ölmediğine dair kuşkuları arttıracaktır.

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