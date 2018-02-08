"Meryem 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu izleyici tarafından merakla soruluyor. Ekranlara gelen Meryem son bölümünde ise Oktay'ın Meryem'le ilgili planı izleyicide heyecanlı anlar yaşattı. Diziye damga vuran sahne ise Meryem ile Savaş arasındaki romantik anlardı. İşte Meryem dizisine dair detaylar...

MERYEM 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Meryem yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçları edinmek isteyen izleyici Meryem yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak yayıncı kuruluş tarafından Meryem 28.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Meryem yeni bölümüyle ilgili detaylar geldikçe aktracağız.

MERYEM 27. SON BÖLÜM

Savaş, Berk’in planı ile Meryem’i kurtarmaya yaklaşmıştır. Meryem’i bulduktan sonra yanından ayırmamaya kararlıdır. Oktay ise ikinci planını çoktan hazırlamıştır…

Öldü sanılan Oktay'ın geri dönüşü, herkes için büyük bir şok olur. Oktay, Meryem ile Savaş'ın bir arada olmalarını kabullenememektedir. Meryem'i kaçıran Oktay, Savaş'ı da öldüreceğini ve eninde sonunda Meryem'in kendisiyle birlikte olacağını öne sürer. Oktay'ı köşeye sıkıştırmayı başaran Meryem, silahını doğrultsa da başarılı olamaz. Zira Oktay'ın birlikte hareket ettiği adamları, Meryem'i engellemeyi başarırlar. Savaş, Güçlü ile Burcu, her yerde Meryem'i ararlar. Meryem'in büyük bir tehlikede olduğunun bilincinde olan ekip, hızlı hareket etmek zorundadırlar. Oktay, kendisi için çemberin giderek daraldığını hisseder ve beklemediği bir anda yakalanma ihtimaliyle karşı karşıya gelir.

Bu durum Meryem'in kurtarılmasını sağlar. Meryem'i kaybetmeyi göze alamayan Savaş, beklenmedik bir teklif yapar. Meryem ile Savaş, aşkın gücüyle birlikte hareket edeceklerdir. İkilinin mutluluğu, Oktay'ın yakalanmasına bağlıdır. Oktay kaçma planı yaparken, hiç beklenmedik ortakları çıkacaktır.

Oktay birini öldürmek pahasına da olsa kendini kurtarmaya Meryem’i yanına alıp kaçmaya kararlıdır. Savaş, adım adım Meryem’e yaklaşırken aklındaki tek şey sevdiği kadına kavuşmaktır. Büyük karşılaşma gerçekleşmek üzeredir.

Meryem, Oktay'ı öldürmeye kalkıyor; Oktay son kozunu oynuyor!

Oktay'ın elinden kurtulmayı başaran Meryem, ondan tamamen kurtulabilmek için silahı ona doğrultuyor. Oktay'ı öldürmemek için hiçbir nedeni olmayan Meryem, Savaş'ın da büyük bir tehlikede olduğunu öğreniyor. Oktay, bir kez daha aynı hataları yapmayacaktır ve bu kez Savaş'ı hedef alacaktır.

Duyduğu şok sözler karşısında Meryem ne yapacak? Savaş'ı bekleyen büyük tehlike ne?

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