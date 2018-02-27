Meryem 30. final bölümüyle izleyiciye veda etmeye hazırlanıyor. Meryem'de heyecan final bölümünde de sürüyor. Dizinin final bölümüne ait fragmanlarda, Meryem ve Savaş ile Güçlü ile Burcu'nun mutluluğu izleyicinin içini rahatlatacak. Oktay'a ne olduğu ise billinmiyor. Meryem 2. final fragmanında Savaş iin büyük bir sürpriz görülüyor. İşte Meryem final bölümü fragman ve özeti...
MERYEM 30. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI
Meryem ve Savaş aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor. Burcu ve Güçlü çifti de onları yalnız bırakmıyor!
Meryem ve Savaş'ın mutlulukları giderek artıyor! Güçlü, Burcu, Meryem ve Savaş karavanla çıktıkları romantik yolculukta aşklarını doyasıya yaşamaya başlıyor.
Meryem ve Savaş, artık istedikleri hayata kavuşarak; çok mutlu bir aile olmuşlardır. Güneş adında yeni aile üyeleriyle hayatları daha da mutlu olacaktır.
Oktay'a ne olduğu ise henüz bilinmiyor!
MERYEM 29. SON BÖLÜM ÖZETİ
Meryem ile Savaş, evlilikleri için ilk adımı atıyorlar!
Burcu, Kaan ile Oktay’ın bir şeyler karıştırdığını düşünür ve Savaş da Güçlü ile birlikte enselerine çökemeye hazırlanır. Oktay, bir kez daha kaçmaya başarır ve hiç vazgeçmeye niyeti yoktur. Savaş, Suzan Şahika’nın yanında yer alan kişinin kız kardeşi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşar.
Meryem, Savaş’a hiç ummadığı bir sürpriz yapar ve onu doğduğu ve büyüdüğü eve getirir. Orası Meryem ile Savaş’ın artık bir ömür boyu yaşayacakları evleridir. Meryem ile Savaş, aşklarını bir adım daha ileriye götürmeye karar verirler. Bu karar sonucu ikili, evlenme tarihi alırlar. Güçlü’nün de bir sürprizi vardır. Büyük uğraşlar verdiği aşkı için Burcu’yu çok şaşırtan bir haber verir. Zira Güçlü de Savaş ile Meryem gibi evlilik tarihi alır.
Oktay, Derin’i tuzağına düşürmek için yine planlar yapar. Beliz’in de dahil olacağı bu plan, herkesi karşı karşıya getirecektir.
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