Meryem final bölümüyle ekranlara veda etti. Meryem'in finalinde Oktay öldü. Meryem ile Savaş ve Burcu ile güçlü ise bundan sonrası için mutlu günlere yelken açtı. Meryem ile Savaş'a Güneş sürprizi geldi. Dizinin son sahnesinde ise 7 yıl sonra Meryem ile Savaş'ın 2 çocuğu daha olduğu anlaşılıyor. İşte Meryem final bölümü özeti...

MERYEM 30. FİNAL BÖLÜMÜ

Meryem ile Savaş’ın düğününde sürpriz bir olay yaşanıyor!

Oktay’ın ölümüyle derin bir nefes Savaş ile Meryem, önlerinde hiçbir engel kalmamış olmasının mutluluğunu yaşar. Savaş, hayal ettiği gibi Meryem ile İsviçre’de bir köyde düğün yapmak ister. Yanlarında Burcu ile Güçlü de yer alır. İkilinin nikahı kıyıldığı sırada hiç beklenmedik bir olay yaşanır.

Öte yandan Meryem’in, Savaş’a bir de sürprizi vardır. Güzel bir gelecek yalnızca ikisi için değildir. Meryem hamile olduğunu ve Güneş bebeğin yakında geleceğini söyler. Bu müjdeli haber karşısında Savaş büyük bir mutluluk yaşar ve bunu en yakın dostları Burcu ve Güçlü ile paylaşırlar.

Yağmurlu bir gecede yaşanan kazayla bir araya gelen Meryem ile Savaş, büyük acılar çekseler de birbirlerine nihayet kavuşabilmişlerdir. Yaptıkları büyük fedakarlıklar, ikili için huzurlu günlerin kapılarını aralar. Birbirlerini kaybetmek istemeyen Meryem ile Savaş, bu uğurda mücadele etmeye devam edecektir.

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